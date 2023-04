NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (28.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) charttechnisch unter die Lupe.Nach den vorangegangenen Kursverlusten des Jahres 2022 befinde sich die Micron Technology-Aktie in einer Stabilisierungsphase. Für mehr als das - sprich für den Abschluss einer Bodenbildung - sei ein Spurt über die Marke von 65 USD notwendig. In diesem Bereich habe der Technologietitel in den letzten vier Monaten die jeweiligen Hochpunkte ausgeprägt. Doch nicht nur das: Zusammen mit dem 2018er-Hoch (64,66 USD), der Nackenlinie der vorangegangenen Topbildung sowie der 38-Monats-Linie (akt. bei 66,30 USD) entstehe hier ein entscheidendes Widerstandsbündel. Abgerundet werde die beschriebene Kumulationszone durch die 38,2%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses von Anfang 2016 bis Anfang 2022 (64,40 USD). Gelinge der Befreiungsschlag, dann lasse sich das kalkulatorische Kursziel aus einer erfolgreichen unteren Umkehr auf rund 80 USD taxieren. Um die diskutierte Ausbruchschance zu erhalten, gelte es in Zukunft, die Kombination aus dem bisherigen Wochentief (58,03 USD) und der 200-Tage-Linie (akt. bei 57,41 USD) nicht mehr zu unterschreiten. Entsprechend biete sich diese Zone als Stop-Loss an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:56,48 EUR +0,61% (28.04.2023, 08:00)XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:55,86 EUR +1,93% (27.04.2023, 17:35)