NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

65,43 USD +0,17% (09.06.2023)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (12.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) an.Samsung habe sich schließlich entschlossen, die Produktion zu drosseln, während künstlicher Fleiß die Nachfrage nach Arbeitsspeichern in die Höhe treibe, "wovon Microns Konkurrenten wohl mehr profitieren", so die Analysten. Auch wenn ein Umschwung bei der Preisgestaltung noch ausstehe, bewege sich der Markt in die richtige Richtung. Allerdings habe sich die Endnachfrage insbesondere bei Servern verschlechtert, was kurzfristig Risiken für Micron mit sich bringe, füge Deutsche hinzu. Sie sei der Ansicht, dass die Aktie eine starke Erholung bereits eingepreist habe, was ein begrenztes Aufwärtspotenzial von den aktuellen Niveaus schaffe.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Micron Technology-Aktie weiterhin mit "hold" ein. Das Kursziel werde von 55,00 auf 65,00 USD erhöht. (Analyse vom 12.06.2023)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:61,46 EUR +0,92% (12.06.2023, 12:13)