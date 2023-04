XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

58,08 EUR +8,68% (11.04.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

63,57 USD +0,47% (11.04.2023, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (11.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Micron Technology-Aktie sei zuletzt stark gefragt gewesen. Grund dafür sei vor allem die Tatsache gewesen, dass Samsung seinen Ausstoß an Speicherchips deutlich nach unten fahren werde, denn man erwarte eine geringere Nachfrage. Somit würden die Analysten erwarten, dass die Preise steigen würden und das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ausgewogener sein werde. Davon dürften die Unternehmen profitieren, die in den vergangenen Monaten viel unternommen hätten, um ihre Fertigungsprozesse und Administration effizienter zu gestalten. Das sei ein Licht am Ende des Tunnels. Man hoffe auf eine gewisse Normalisierung. Davon profitiert die Micron Technology-Aktie: Sollte sie über etwa 65, 66 USD springen, dann könnte hier mal richtig die Luzie abgehen und das Papier könnte die Marke von 70 USD und mehr erreichen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:53,12 EUR +8,39% (11.04.2023, 21:53)