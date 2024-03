NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Stifel:Stifel rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) und hebt das Kursziel an.Channel-Checks würden bestätigen, dass das DRAM-Angebot knapper werde und sich bis Mitte des Jahres erholen werde heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Daher sehe Stifel eine Rückkehr der Hebelwirkung für Micron Technology und glaube, dass die Konsensschätzungen für 2025 völlig falsch und zu niedrig seien. Es gebe für den US-Halbleiterhersteller einen klaren doppelten Vorteil, DRAM-Wafer-Kapazitäten in Speicher mit hoher Bandbreite umzuwandeln. Stifel sei der Ansicht, dass sich die Aktie durch den Sweet Spot in Richtung einer eher Multiple-freundlichen, frühen Expansionsphase bewege.Stifel hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Micron Technology-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 120 USD erhöht. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:90,92 EUR +3,72% (07.03.2024, 14:06)