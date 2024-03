NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (18.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald:C.J. Muse, Analyst von Cantor Fitzgerald, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU).Er gehe davon aus, dass der Halbleiter-Konzern im anstehenden Quartalsbericht die Gewinnerwartungen übertreffen und das Ergebnis steigern werde, so der Analyst am Sonntag veröffentlichten Studie. Er sei zwar der Ansicht, dass es zu früh sei, sich Sorgen zu machen, da Micron Technology gerade erst profitabel werde, räume jedoch ein, dass die nächsten Monate wahrscheinlich ein Hundekampf für DRAM und Micron Technology sein würden, bei dem man das Gute und das Schlechte jedes neuen Datenpunktes analysieren werde. Nichtsdestotrotz halte der Analyst an seiner positiven Einstellung fest. Angesichts der anhaltenden Begeisterung für das Engagement im Bereich der künstlichen Intelligenz vermute er, dass Micron Technology den Vorteil des Zweifels erhalten werde, insbesondere angesichts der starken Position des Unternehmens bei HBM3E.C.J. Muse, Analyst von Cantor Fitzgerald, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Micron Technology-Aktie bestätigt und das Kursziel von 100 auf 120 USD angehoben. (Analyse vom 17.03.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:87,22 EUR +1,40% (18.03.2024, 16:08)