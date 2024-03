NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

110,05 USD +14,15% (21.03.2024, 15:16)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU).Micron habe hervorragende Ergebnisse und Prognosen vorgelegt, die in erster Linie auf den Rückenwind des Endmarktes zurückzuführen seien, von dem Piper erwarte, dass er bis zum Ende des Jahres und bis 2025 anhalten werde. Kurz gesagt, das knappe Angebot, die steigende Nachfrage, die Normalisierung der überschüssigen Bestände in Verbindung mit der zunehmenden Größe der HBM würden zu dramatischen Verbesserungen bei der Preisgestaltung führen.Die Analysten von Piper Sandler bewerten die Aktie von Micron Technology weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 95,00 auf 130,00 USD angehoben. (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:101,00 EUR -0,25% (21.03.2024, 15:30)