NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

110,05 USD +14,15% (21.03.2024, 15:16)



ISIN Micron Technology-Aktie: US5951121038

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie: 869020

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie: MTE

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie: MU

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von der Citigroup:Christopher Danely, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) weiterhin mit "buy" mit einem Kursziel von 150 USD ein.Das Unternehmen habe gestern Abend gute Ergebnisse gemeldet und über dem Konsens gelegen. Danely erwarte, dass Micron bis 2024 Speicher mit hoher Bandbreite im Wert von 700 Mio. USD ausliefern werde, und sei der Ansicht, dass der Multiplikator der Aktie angesichts des Engagements im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Expansion der Wettbewerber steigen sollte. Micron bleibe die beste Wahl von Citi. Laut Citi sei noch genügend Zeit, um in die Aktie einzusteigen.Christopher Danely, Analyst der Citigroup, bewertet die Micron Technology-Aktie weiterhin mit "buy". (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:101,00 EUR -0,25% (21.03.2024, 15:30)