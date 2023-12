NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (19.12.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) vor den Q1-Ergebnissen diese Woche weiterhin mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 80 USD auf 90 USD.Das Unternehmen hat einen der tiefsten zyklischen Abschwünge seit Menschengedenken erlebt, aber die Fundamentaldaten scheinen sich zu verbessern, und die Investoren sind "gut eingestellt" auf Microns anhaltende Aufwärtsentwicklung der Schätzungen von jetzt an, so die Analysten von BMO Capital Markets. Die Analysten würden außerdem ihren angenommenen Gewinnmultiplikator für Micron vom 13-fachen auf das 15-fache anpassen, was angesichts des Stands im Speicherzyklus angemessen sei.Die Analysten von BMO Capital Markets bewerten die Micron Technology-Aktie nach wie vor mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 18.12.2023)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:74,06 EUR -0,88% (19.12.2023, 17:30)