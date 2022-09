XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

51,19 EUR -1,58% (20.09.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

50,80 USD -2,50% (20.09.2022, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.09.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Micron Technology-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) erreichte im April 2021 beinahe das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 97,50 USD und bildete anschließend ein großes Doppeltop aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dieses Doppeltop habe der Wert Anfang Juni 2022 mit dem Rückfall unter 65,67 USD vollendet. Die erste Verkaufswelle habe die Aktie auf ein Tief bei 51,40 USD geführt. Nach einem Pullback an die Nackenlinie des Doppeltops falle der Chipwert seit einigen Wochen wieder zurück. Gestern sei er unter 51,40 USD gefallen und damit auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit Januar 2022.AusblickMit dem gestrigen Rückfall habe es ein Fortsetzungssignal für diese Abwärtsbewegung gegeben. Das rechnerische Ziel aus dem Doppeltop liege bei 43,80 USD. Bei 42,25 USD verlaufe in dieser Woche der Aufwärtstrend seit November 2008. Die Micron Tecxhnology-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in diesen Bereich abfallen. Ein Anstieg über das Hoch vom Freitag bei 53,01 USD wäre ein kleines Kaufsignal. In diesem Fall könnte eine Erholung in Richtung 56,24 USD oder 57,74 USD starten. (Analyse vom 21.09.2022)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:50,58 EUR -0,67% (21.09.2022, 08:51)