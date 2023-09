NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (29.09.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Micron Technology habe gestern einen schwächeren Ausblick gegeben. Micron sei wichtig für die Halbleiter-Industrie. Das sei einer der wenig bekannteren Werte, aber sehr wichtig als Unternehmen für die komplette Branche. Der Ausblick könnte also als Fingerzeig auf eine mögliche Abschwächung interpretiert werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Micron Technology-Aktie. (Analyse vom 29.09.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:62,12 EUR +0,65% (29.09.2023, 13:44)