NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

91,98 USD -1,92% (19.03.2024, 15:05)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (19.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von der UBS:Timothy Arcuri, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) weiterhin mit "buy" ein.UBS gehe davon aus, dass die Microns Ergebnisse am oberen Ende der Prognosen liegen würden, wobei der Umsatz und die Bruttomarge voraussichtlich zwischen 6 und 6,1 Mrd. USD liegen würden, während in der Mitte ein Ergebnis im hohen zweistelligen Bereich erwartet werde. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Preise im zweiten Halbjahr weiter ansteigen würden.Timothy Arcuri, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Micron Technology weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 95 auf 120 USD. (Analyse vom 19.03.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:84,38 EUR -2,61% (19.03.2024, 15:19)