NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

89,24 USD +1,98% (22.01.2024, 21:59)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (23.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald:C.J. Muse, Analyst von Cantor Fitzgerald, nimmt die Bewertung der Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) beim Kursziel von 100 USD mit "overweight" auf.Das Unternehmen, das Anlegern empfehle, Halbleitertitel als Sektor weiterhin überzugewichten, vertrete die Ansicht, dass die Kombination aus verbesserter Preisgestaltung, Angebotsdisziplin, sich verbessernden Endmärkten und der zusätzlichen DRAM-Nachfrage durch generative KI Micron in die Lage versetze, in den Jahren 2024 bis 2025 eine deutliche Erholung bei Umsatz, Margen und freiem Cashflow zu erleben.C.J. Muse, Analyst von Cantor Fitzgerald, bewertet die Aktie von Micron Technology mit "overweight". (Analyse vom 22.01.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:81,70 EUR -0,37% (23.01.2024, 09:54)