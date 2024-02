Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

84,10 EUR -0,71% (28.02.2024, 10:24)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

91,85 USD +2,67% (27.02.2024)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (28.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von der Citigroup:Christopher Danely, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Die Aktie von Micron habe sich im Jahr 2024 bisher aus drei Gründen unterdurchschnittlich entwickelt: negative Kommentare von Rambus, verstärkte DRAM-Kapazitätskommentare von Ausrüstungsherstellern, die Ängste vor Überkapazitäten schüren würden, und eine hohe Bewertung. Der Analyst sei jedoch mit allen drei Gründen nicht einverstanden.Citi's Channel Checks würden darauf hindeuten, dass die DRAM-Bestellungen aus dem Server-Endmarkt sowohl bei Micron als auch bei Samsung gestiegen seien. Der Analyst gehe zwar davon aus, dass die Investitionen in DRAM im Jahr 2024 gegenüber dem derzeitigen Niveau steigen würden, doch selbst wenn sie um 20% steigen würden, würden sie immer noch 30% unter dem Höchststand von 2022 liegen. In Bezug auf die Bewertung sage Citi, dass Micron immer noch hinter der Gruppe zurückbleibe, sodass die Aktie höher bewertet werden sollte.Christopher Danely, Analyst der Citigroup, bewertet die Micron Technology-Aktie nach wie vor mit "buy". Das Kursziel laute unverändert 95,00 USD. (Analyse vom 27.02.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie: