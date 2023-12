NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Toshiya Hari, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) und erhöht das Kursziel.Der Hersteller und Vertreiber von Halbleiter-Bauelementen prognostiziere für das zweite Quartal ein Non-GAAP EPS ohne SBC von (28c) in der Mitte gegenüber früheren Erwartungen von (62c), so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er sehe den Ausblick durch eine Verbesserung der durchschnittlichen DRAM- und NAND-Verkaufspreise unterstützt und weise darauf hin, dass dies das erste Mal seit sieben Quartalen sei, dass Microns vierteljährliche Bruttomarge und Gewinnprognose die Erwartungen der Straße übertreffen würden. Hari erwarte, dass eine Kombination aus dem Wiederaufbau von Lagerbeständen bei Smartphones und PCs, einer Normalisierung der Beschaffungsmuster in Rechenzentren und einer anhaltend starken HBM-Nachfrage zu einer deutlichen Verbesserung" von Umsatz, Margen, Gewinn und freiem Cashflow bis zum Kalender 2024 führen werde.Toshiya Hari, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Micron Technology-Aktie bestätigt und das Kursziel von 85 auf 97 USD angehoben. (Analyse vom 21.12.2023)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:76,54 EUR +6,34% (21.12.2023, 16:45)