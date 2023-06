Micron habe deutlich gemacht, dass das Verbot aus China negative Auswirkungen haben könnte. Etwa 50% der Einnahmen der in China und Hongkong ansässigen Abteilungen (ca. 25% des Gesamtumsatzes) seien nun gefährdet. Laut Goldman Sachs könnte dies dazu führen, dass die Wall Street das gesamte Geschäftsmodell des Unternehmens nach den Ergebnissen neu bewerte, wenn es besorgniserregende Anzeichen gebe. (News vom 28.06.2023)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Micron Technology: Citigroup erwartet ein weiteres schwaches Quartal - AktiennewsMicron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU), einer der führenden Halbleiterhersteller in den USA, wird nach Handelsschluss an der Wall Street seine Ergebnisse bekannt geben, so die Experten von XTB.Analysten würden die Auswirkungen der Geschäftsrückgänge in China aufgrund des Handelskriegs zwischen den USA und China bewerten. Das Unternehmen habe in letzter Zeit von der positiven Stimmung rund um die Chipindustrie profitiert, die durch den AI-Trend und den damit verbundenen Bedarf an Rechenleistung in Rechenzentren gestützt werde. Seit Jahresbeginn sei der Aktienkurs um mehr als 35% gestiegen.• Geschätzter Umsatz: 3,87 Milliarden US-Dollar gegenüber 3,7 Milliarden US-Dollar im vorherigen Quartal (Bloomberg)• Geschätzter Verlust pro Aktie: 1,10 US-Dollar gegenüber 1,59 US-Dollar im vorherigen Quartal (Bloomberg)• Geschätzte Betriebskosten: 842 Millionen US-Dollar gegenüber 898 Millionen US-Dollar im vorherigen Quartal (Bloomberg)Die Analysten würden einen Rückgang der Margen nicht ausschließen, würden jedoch betonen, dass sich die Lagerbestände der Speicherchip-Vertreiber seit diesem Quartal normalisiert hätten und der Speichermarkt möglicherweise das Schlimmste hinter sich habe. Bloomberg Intelligence äußere Bedenken, dass das Unternehmen angesichts der negativen Auswirkungen Chinas ein "Plünderer" gegenüber seinen Wettbewerbern sein könnte. Der Gewinn pro Aktie (Verlust) des Unternehmens habe in zehn der letzten zwölf Quartale die Prognosen übertroffen.Im März habe die Cyberspace Administration of China (CAC) angekündigt, Micron-Produkte auf dem chinesischen Markt zu untersuchen, und den Schutz der strategischen Infrastruktur-Lieferkette als Grund genannt. Die chinesische Regierung habe angedeutet, dass die Produkte des Unternehmens eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen würden. Der Markt habe dies als Ergebnis der anhaltenden Spannungen zwischen Washington und Peking interpretiert.