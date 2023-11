NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (28.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley erhöhen das Kursziel für die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) von 58,50 auf 71,50 USD.Morgan hebe die Zahlen an, um das zweistellige Wachstum der durchschnittlichen Verkaufspreise im vierten und ersten Quartal sowohl für DRAM als auch für NAND widerzuspiegeln, und sehe positives Potenzial für Micron im Vorfeld von Ankündigungen. Es behalte jedoch sein "underweight"-Rating für die Aktie bei, da das Potenzial für Neustarts der Fabriken die Verbesserung stören könnte, die Bewertung bereits nahe dem Höchststand liege und es seiner Meinung nach "bessere Möglichkeiten gibt, Speicher zu spielen", einschließlich Western Digital und Lam Research Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Micron Technology weiterhin mit "underweight". (Analyse vom 27.11.2023)