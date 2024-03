NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

111,298 USD +15,63% (21.03.2024, 16:17)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Argus Research:Jim Kelleher, Analyst von Argus Research, stuft die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) von "hold" auf "buy" hoch, mit einem Kursziel von 140 USD.Das Unternehmen habe im zweiten Quartal einen soliden Gewinn gegenüber den erwarteten Verlusten verzeichnet, während der Umsatz deutlich über dem oberen Ende der vorherigen Prognosespanne gelegen habe. Der lange Negativtrend bei den NAND- und DRAM-Speicherpreisen scheine vorbei zu sein, was die verzögerten Auswirkungen früherer Produktionskürzungen, die Anpassung der Lagerbestände von Händlern und OEMs sowie den KI-gesteuerten Nachfrageschub in Rechenzentren widerspiegele, so Kelleher, der auch in der Anfangsphase eines breit angelegten Wachstums der Speichernachfrage einen Wert in Micron-Aktien sehe.Jim Kelleher, Analyst von Argus Research, stuft die Micron Technology-Aktie von "hold" auf "buy" herauf. (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:101,70 EUR +0,44% (21.03.2024, 16:31)