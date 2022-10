Börsenplätze Micron Technology-Aktie:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Mit seinen Quartalszahlen habe Micron vergangene Woche nicht glänzen können. Doch die Aussicht, dass der Speicherchiphersteller dank der Senkung der Investitionen in neue Anlagen die Preise stützen und sogar einen positiven Free Cashflow erzielen dürfte, lasse hoffen. Die Micron-Aktie könnte inmitten eines zyklischen Abschwungs vor der Bodenbildung stehen.Wenig Disziplin bei den Investitionen habe bereits 2019 dazu geführt, dass die Preise am Speicherchipmarkt gefallen seien. Dem wolle Micron nun begegnen, indem man den Capex um 30 Prozent und die Investitionen in neue Anlagen dabei um sogar 50 Prozent senke.Gleichzeitig wolle man aber die Vergünstigungen durch die aktuelle US-Gesetzgebung nutzen und bis zu 100 Milliarden Dollar für eine neue Chipfabrik im Bundesstaat New York ausgeben. Micron-CEO Sanjay Mehrotra habe gesagt, dass der sogenannte CHIPS-Act für die Pläne verantwortlich sei. Dass der US-Konzern trotz der Investitionskürzungen auf neue Anlagen setze, stimme Anleger positiv.Baird-Analyst Tristan Gerra gehe in einer aktuellen Studie davon aus, dass das DRAM-Angebot im Jahr 2023 im mittleren einstelligen Bereich steigen werde, während die Nachfrage im niedrigen einstelligen Bereich zulegen werde. Bei NAND-Speicher-Chips, die in Festplatten verbaut würden, gehe der Experte sogar davon aus, dass das Angebot hinter der Nachfrage zurückbleiben könnte. Ein gutes Zeichen für die künftige Preisentwicklung für einen Teil der Micron-Produkte."Der Aktionär" empfiehlt, weiterhin auf eine mögliche Bodenbildung zu setzen und dabeizubleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Micron Technology-Aktie. (Analyse vom 05.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link