Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

109,40 EUR +7,36% (25.03.2024, 18:23)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

118,20 USD +7,25% (25.03.2024, 17:44)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Micron Technology kenne weiter kein Halten. Der KI-Player lege nach einer bärenstarken Vorwoche infolge frischer Unternehmenszahlen einen Blitzstart in die neue Handelswoche hin. Sieben Prozent notiere die Aktie am Montag im Plus und zaubere damit einmal mehr ein neues Rekordhoch aufs Parkett.Die KI-Fete gehe auch in dieser Woche weiter - zumindest bei Micron Technology. Die Aktie knüpfe nahtlos an eine bärenstarke Vorwoche an. Satte 14 Prozent habe Micron allein am Donnerstag nach besser als erwarteten Quartalszahlen und einem vielversprechenden Ausblick zugelegt. Diese Nachrichten scheine die Wall Street auch in dieser Woche noch feiern zu wollen.Der Speicherchiphersteller gelte als einer der nächsten großen KI-Profiteure - und damit als potenziell neue NVIDA. Micron-CEO Sanjay Mehrotra habe es im Earnings-Call auf den Punkt gebracht. "Memory- und Storage-Technologien sind sowohl beim KI-Training als auch der Inferenz unentbehrlich und Micron ist gut positioniert, um von diesen Trends sowohl im Datacenter als auch an der Edge zu profitieren", so Mehrotra. Innerhalb des Chip-Sektors sehe er Micron als einen der größten Nutznießer der mehrjährigen KI-Wachstumschance.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: