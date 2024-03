Börsenplätze Micron Technology-Aktie:



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chip-Hersteller Micron habe am Mittwochabend starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick für das laufende dritte Geschäftsquartal präsentiert. Im freundlichen Marktumfeld für Tech-Titel nach der jüngsten FED-Sitzung gebe die Aktie im nachbörslichen US-Handel kräftig Gas und gewinne rund 15 Prozent.Wie das Unternehmen am Abend mitgeteilt habe, habe der Umsatz im abgelaufenen zweiten Quartal bei 5,82 Milliarden Dollar gelegen - und damit über den Erwartungen der Wall Street von durchschnittlich 5,35 Millionen Dollar. Noch größer sei die Überraschung beim bereinigten Ergebnis pro Aktie in Höhe von 42 Cent gewesen, denn Analysten hätten hier im Schnitt von einem Verlust von 25 Cent pro Aktie gerechnet.Micron habe dabei von einer rapide steigenden Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen seitens Unternehmen und von einer Entspannung des Angebotsüberhangs auf dem Markt für Speicherchips profitiert. Beides dürfte dem Unternehmen auch im laufenden dritten Geschäftsquartal Rückenwind liefern."Wir glauben, dass Micron einer der größten Nutznießer in der Halbleiterindustrie ist, wenn es um die mittelfristigen Chancen geht, die die KI bietet", so Micron-CEO Sanjay Mehrotra in einer Mitteilung.Die Aktie springe im nachbörslichen US-Handel um mehr als 15 Prozent nach oben. Sie steht momentan aber nicht auf der Empfehlungsliste von "Der Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 21.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link