NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

110,05 USD +14,15% (21.03.2024, 15:16)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley erhöhen das Kursziel für die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) von 78 auf 98 USD.Micron habe ein gutes Quartal verzeichnet, in dem sich die bessere Preisgestaltung zum ersten Mal seit einigen Quartalen auf den Gewinn pro Aktie ausgewirkt habe. Die größere Überraschung sei jedoch die anhaltende Sichtbarkeit und der Enthusiasmus des Managements gewesen, so Morgan Stanley. Während das Unternehmen immer noch eine schwächere zweite Jahreshälfte erwarte, erkenne es an, dass die Aktie kurzfristig steigen werde.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Micron Technology weiterhin mit "underweight". (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:101,00 EUR -0,25% (21.03.2024, 15:30)