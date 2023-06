NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (13.06.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) charttechnisch unter die Lupe.Die Kombination aus der 200-Wochen-Glättung (akt. bei 63,92 USD), dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses von Anfang 2016 bis Anfang 2022 (64,40 USD) sowie den verschiedenen Hochs bei rund 65 USD hätten die Analysten zuletzt immer wieder als wichtige Schaltstelle für die Micron Technology-Aktie hervorgehoben. Mittlerweile sei der Technologietitel einen ganz entscheidenden Schritt weiter, denn dieser "Deckel" sei zunächst gelüftet worden und werde aktuell zurückgetestet. Biete der laufende Pullback also eine zweite Investmentchance? Zumindest liege eine abgeschlossene Bodenbildung vor, deren kalkulatorisches Anschlusspotenzial sich auf gut 15 USD taxieren lasse. Mit anderen Worten: Aus der unteren Umkehr ergebe sich ein rechnerisches Kursziel von rund 80 USD. Auf dem Weg in diese Region würden die horizontalen Barrieren bei rund 75 USD ein wichtiges Zwischenziel abstecken.Der besondere Charme solcher Ausbruchs- und Pullbacksituationen liege allerdings zweifelsohne in der Möglichkeit enge Absicherungen zu wählen. Konkret ist die eingangs beschriebene Schlüsselzone als Stopp-Loss prädestiniert, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 13.06.2023)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:63,42 EUR +1,15% (13.06.2023, 09:04)