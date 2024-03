NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (11.03.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy überschreitet 200k BTC in Vermögenswerten - AktiennewsNach neuesten Informationen hat das von Michael Saylor gegründete Unternehmen MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) rund 821,7 Millionen Dollar in den Kauf von weiteren 12.000 Bitcoins investiert, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe die zusätzlichen Bitcoins vom 26. Februar bis zum 10. März 2024 erworben. Die Investition sei mit 781,1 Millionen Dollar aus einer kürzlich erfolgten Anleiheemission und 40,6 Millionen Dollar an überschüssigem Bargeld finanziert worden. Am 10. März habe das Unternehmen über insgesamt 205.000 Bitcoins verfügt, die für insgesamt 6,91 Milliarden Dollar erworben worden seien, was einem Durchschnittswert von 33.706 Dollar pro Stück entspreche, einschließlich Gebühren und Kosten. Gehe man von einem Bitcoin-Kurs von 72.000 USD aus, belaufe sich der Gesamtwert der Vermögenswerte von MicroStrategy auf 14,7 Mrd. USD, sodass der Gesamtgewinn aus der Investition 7,79 Mrd. USD überschritten habe.Die Aktien von MicroStrategy würden im vorbörslichen Handel fast 10% gewinnen. Da das Unternehmen sein Engagement auf dem Kryptowährungsmarkt erhöhe, würden seine Aktienkurse immer stärker mit dem BTC-Preis korrelieren. Infolgedessen werde die Marktkapitalisierung des Unternehmens weniger abhängig von seinen Kerngeschäftsbereichen, die vor einigen Jahren noch IT-, Cloud- und Business Intelligence-Lösungen und -Dienstleistungen gewesen seien.Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:1.419,50 EUR +8,98% (11.03.2024, 15:10)