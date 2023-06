Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

300,30 EUR +0,64% (29.06.2023, 09:08)



NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

325,61 USD +0,22% (28.06.2023, 22:00)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie:

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MIGA



NASDAQ-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (29.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) unter die Lupe.Der Bitcoin habe zu Jahresbeginn eine beachtliche Erholungsrally hingelegt und Mitte April zeitweise die 30.000-USD-Marke zurückerobert. Das Ende der Fahnenstange sei damit nach Auffassung von MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) allerdings noch nicht erreicht, denn der US-Software-Konzern habe anschließend kräftig nachgekauft.Wie aus einer Meldung des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht SEC und einem Tweet von Executive Chairman Michael Saylor hervorgehe, seien zwischen 29. April und 27. Juni insgesamt 12.333 Bitcoin im Wert von rund 347 Mio. USD gekauft worden. Durchschnittlich hätten MicroStrategy dabei 28.136 USD pro Bitcoin bezahlt. Damit sei es der größte Kauf gewesen seit der Bitcoin Ende 2021 bei rund 68.790 USD sein bisheriges Allzeithoch markiert habe.Seit den ersten Käufen im Sommer 2020 habe MicroStrategy mittlerweile einen Bitcoin-Schatz von 152.333 Einheiten angehäuft. Bezahlt habe das Unternehmen dabei durchschnittlich 29.668 USD pro Bitcoin - in Summe also rund 4,52 Mrd. USD. Zum aktuellen Bitcoin-Kurs von rund 30.200 Dollar liege der Wert des Bestands bei rund 4,60 Mrd. USD und damit über der aktuellen Marktkapitalisierung des Konzerns i.H.v. 4,21 Mrd. USD.Finanziert worden seien die jüngsten Bitcoin-Käufe dabei zumindest teilweise durch den erneuten Verkauf neuer Aktien. Bis 27. Juni habe das Unternehmen auf diesem Weg rund 334 Mio. USD erlöst, wie aus der SEC-Meldung hervorgehe. Damit habe MicroStrategy mehr als die Hälfte des im Mai angekündigten Kontingents im Gesamtvolumen von 625 Mio. USD ausgeschöpft.Seit Jahresbeginn habe die MicroStrategy-Aktie bereits rund 130% zugelegt und damit besser performt als der Bitcoin (+82%). Die heiße Wette auf den Bitcoin könnte sich für das Unternehmen auszahlen. Die Aktie gehöre zu den Favoriten für das zweite Halbjahr, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.