MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Enterprise Software-Plattformen für Anwendungen in den Segmenten Business Intelligence (BI), Mobile Intelligence und Social Intelligence.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.MicroStrategy sei nicht zu bremsen. Oder doch? Ende Januar habe die Aktie noch bei etwa 500 Dollar gestanden. Einen Monat später seien es schon über 1.000 Dollar gewesen. Allein heute schieße sie zehn Prozent hoch Richtung 2.000 Dollar. Eine irre Entwicklung, doch nachvollziehbar vor dem Hintergrund von Rekordkursen beim Bitcoin.Könne sie sich noch einmal im Wert verdoppeln, hätten sich Anleger Ende Januar gefragt, als sich die Aktie von MicroStrategy innerhalb von nur drei Monaten bereits im Wert verdoppelt habe. Einen Monat später sei klar gewesen: Sie könne. Zwischen Ende Januar und Ende Februar habe die Notiz noch einmal kräftig angezogen, die Aktie habe sich um 100 Prozent verteuert.Jetzt habe die Bewegung nochmals an Dynamik gewonnen. Zu Wochenmitte würden sich MicroStrategy-Aktien in New York um 10,5 Prozent verteuern und bei 1.760 US-Dollar notieren. So hoch hätten sie nie gestanden - könnte man meinen. Doch tatsächlich seien die Aktie vor Unzeiten schon einmal teurer gewesen. Der Zugewinn innerhalb von zwei Wochen jedoch sei beachtlich: Seit Ende Februar betrage das Plus nun schon 72 Prozent. Bei 2.000 Dollar wäre die erneute Verdopplung perfekt.Zieht der Kurs weiter an, ist auch eine (erneute) Verdopplung des Kurses der MicroStrategy-Aktie möglich, so Leon Müller von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Dann auf ein neues Rekordhoch. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link