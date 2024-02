Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

800,40 EUR +9,11% (27.02.2024, 19:10)



NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

856,5152 USD +7,54% (27.02.2024, 18:58)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie:

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MIGA



NASDAQ-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (27.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein guter Tag für Bitcoin-Inhaber: Die Kryptowährung sei auf den höchsten Stand seit Ende 2021 gestiegen. Vom Allzeithoch würden die bekannteste und größte Kryptowährung der Welt nur noch rund 12.000 Dollar oder etwas mehr als 20 Prozent trennen. Das sei in der Bitcoin-Welt womöglich nur eine kurze Wegstrecke.Zu den Profiteuren dieser Entwicklung würden selbstverständlich auch Unternehmen zählen, die mit der Kryptowährung in Verbindung gebracht würden. Darunter US-Miner CleanSpark. Die "Aktionär"-Empfehlung habe sich binnen kürzester Zeit im Wert verdoppelt. Darunter aber auch Schwergewichte wie MicroStrategy. Die US-Firma halte viele Bitcoin und sei lange Zeit für viele eine Nicht-Wallet-Alternative zum Bitcoin gewesen. Die Aktie verteuere sich allein an diesem Dienstag im frühen Handel um rund zehn Prozent. So hoch wie heute habe sie zuletzt vor bald drei Jahren gestanden. Vom Hoch allerdings würden sie weit mehr als die 20 Prozent trennen, die es beim Bitcoin seien.Um die Jahrtausendwende seien MicroStrategy-Papiere zu über 3.000 US-Dollar gehandelt worden. Um diesen Wert zu erreichen, müsste die Aktie ausgehend von den heutigen Kursen um etwa 250 Prozent steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link