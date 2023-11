NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

503,00 USD -0,37% (14.11.2023, 15:44)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie:

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MIGA



NASDAQ-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (14.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von BTIG:Die Analysten von BTIG erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse nach einem Treffen mit dem Management ihr Kursziel für die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR).Die Analysten seien weiterhin der Ansicht, dass MicroStrategy das beste Instrument für institutionelle Anleger sei, um in Bitcoin zu investieren. Das Management habe bekräftigt, dass die Genehmigung eines börsengehandelten Fonds als positiver Katalysator für den Bitcoin-Preis dienen könnte, indem er weitere Investitionsmöglichkeiten für große Institutionen eröffne, was sich wiederum positiv auf die Bitcoin-Bestände von MicroStrategy auswirken würde. BTIG glaube auch, dass das Produkt für künstliche Intelligenz des Unternehmens den Übergang der Kunden von Produktlizenzverträgen zu seinem Cloud-basierten Abonnementangebot erleichtern werde.Die Analysten von BTIG stufen die MicroStrategy-Aktie unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 520,00 auf 560,00 USD angehoben. (Analyse vom 14.11.2023)Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:463,60 EUR -1,72% (14.11.2023, 16:04)