NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

1.755,27 USD +10,16% (13.03.2024, 19:01)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie: 722713

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie: MIGA

MIGA



NASDAQ-Symbol MicroStrategy-Aktie: MSTR

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (13.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von TD Cowen:TD Cowen erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR).Das Unternehmen habe weitere 12.000 Bitcoins für 821,7 Mio. USD mit den Erlösen aus der kürzlich erfolgten Emission von Wandelschuldverschreibungen und überschüssigen Barmitteln erworben, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. TD Cowen sage, dass dies keine kurzfristige Handelsstrategie sei und die Überzeugung des Managements widerspiegele, dass Bitcoin sich letztendlich als ein überlegenes Wertaufbewahrungsmittel erweisen werde. TD Cowen sei der Ansicht, dass die MicroStrategy-Aktie weiterhin ein attraktives Instrument für Anleger sei, die sich in Bitcoin engagieren möchten.TD Cowen hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die MicroStrategy-Aktie bestätigt und das Kursziel von 1.220 auf 1.560 USD angehoben. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:1.598,50 EUR +10,58% (13.03.2024, 19:13)