Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) unter die Lupe.Der Bitcoin-Hype um die MicroStrategy-Aktie sei im aktuellen Krypto-Winter vollends verpufft. Das US-Unternehmen halte aber dennoch an der Strategie fest und baue sie sogar immer weiter aus. Für sehr risikofreudige Anleger biete die Talfahrt daher auch spannende Chancen.Der zur Bitcoin-Holding mutierte Softwarekonzern habe im Dezember erstmals einen kleinen Teil des Bitcoin-Schatzes verkauft. Das sei eine Zäsur, sollte jedoch keineswegs als Abkehr von der langfristigen Bitcoin-Strategie missinterpretiert werden. Denn zum einen seien die 704 Coins nach Unternehmensangaben nur verkauft worden, um Steuervorteile geltend machen zu können. Und zum anderen sei die Bitcoin-Position seit Ende Oktober unter dem Strich sogar um 2.500 Einheiten gewachsen. Insgesamt besitze MicroStrategy damit nun 132.500 Bitcoin. Dass er damit im aktuellen Krypto-Winter bereits Buchverluste von fast 2 Mrd. USD angehäuft habe, lasse Mitgründer und Bitcoin-Maximalist Michael Saylor völlig kalt. Im August habe er sogar seinen CEO-Posten aufgegeben, um sich als Executive Chairman nur noch um die Bitcoin-Strategie kümmern zu können und arbeite nun an deren Verknüpfung mit dem operativen Geschäft.Der Business-Software-Konzern entwickle Lösungen, mit denen Firmenkunden das Bitcoin-basierte Lightning-Network nutzen könnten, habe Saylor via Twitter verraten. Dabei handele es sich um eine Technologie, die Bitcoin-Transaktionen schneller, günstiger und benutzerfreundlicher machen solle. Er habe dabei von drei konkreten Anwendungsbereichen gesprochen: Marketingmaßnahmen wie Bonusprogramme, Echtzeitzahlungen von beliebig großen (oder kleinen) Beträgen sowie Cybersicherheitsprogramme, die mittels "Lightning-Wall" Bot-Angriffe abwehren sollten.Damit sei MicroStrategy drauf und dran, einen potenziellen Mega-Markt zu erschließen. An der Börse sei das zuletzt aber (noch) nicht honoriert worden: Die Aktie sei vor dem Jahreswechsel auf den tiefsten Stand seit August 2020 gefallen. Damals habe das Unternehmen gerade die ersten Bitcoin gekauft und die Aktie anschließend zeitweise fast 1.000% zugelegt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.