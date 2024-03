NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

1.404,72 USD -0,90% (20.03.2024, 18:05)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie:

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MIGA



NASDAQ-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Enterprise Software-Plattformen für Anwendungen in den Segmenten Business Intelligence (BI), Mobile Intelligence und Social Intelligence. (20.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) unter die Lupe.Viel Bewegung habe es zuletzt beim Bitcoin gegeben. Dem steilen Anstieg von 51.000 USD auf über 73.000 USD in weniger als vier Wochen sei nun eine scharfe Korrektur auf 61.000 USD gefolgt. Dieser Kursrutsch habe auch eine deutliche Korrektur der MicroStrategy-Aktie ausgelöst. Denn MicroStrategy bestehe fast nur aus Bitcoins und sei das Unternehmen, das die meisten Bitcoins halte. Und man wolle nun sogar noch mehr Schulden aufnehmen, um den Krypot-Bestand weiter zu vergrößern. Die MicroStrategy-Aktie sei aber in den vergangenen Wochen noch stärker gestiegen als die Kryptowährung selbst. Der Abstand zum Bitcoin-Kurs sei mittlerweile deutlich zu groß. Ein Einstieg bei MicroStrategy sei auf dem aktuellen Bewertungsniveau wenig sinnvoll, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.03.2024)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:1.329,00 EUR +3,87% (20.03.2024, 18:19)