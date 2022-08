Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.





Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

313,00 EUR +14,21% (01.08.2022, 18:50)



NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

316,55 USD +13,76% (01.08.2022, 18:48)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie:

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MIGA



NASDAQ-Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (03.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) unter die Lupe.Der zur Bitcoin-Holding mutierte Software-Konzern habe bei der Vorlage der Q2-Zahlen am Dienstag wie erwartet eine enorme Wertberichtigung auf die Bitcoin-Bestände und daraus resultierend einen Milliardenverlust gemeldet. Die eigentliche Überraschung des Abends sei aber der Rücktritt von Gründer Michael Saylor als CEO gewesen.Wie das Unternehmen in einem Statement verkünde, werde Saylor seinen Posten als Chief Executive Officer (CEO) bereits am kommenden Montag (8. August) an Phong Le, den früheren Finanzvorstand und aktuellen Präsidenten des Unternehmens, abgeben. Saylor selbst bleibe jedoch als Executive Chairman an der Geschäftsführung beteiligt. Als solcher werde wer künftig primär die Bitcoin-Strategie des Unternehmens vorantreiben, während Le als CEO das operative Tagesgeschäft des Software-Konzerns manage.Angesichts der überraschenden Vorstandsrochade würden die am Dienstag parallel veröffentlichten Quartalszahlen von MicroStrategy beinahe in den Hintergrund treten. Die enorme Wertberichtigung i.H.v. rund 918 Mio. USD auf die riesigen Bitcoin-Bestände des Unternehmens sei ohnehin bereits erwartet worden.Wenig überraschend sei daher auch der Anstieg des Quartalsverlusts auf 1,06 Mrd. USD von 299,3 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sei unterdessen um 2,6% auf 122,1 Mio. USD gesunken. Analysten hätten laut Bloomberg im Schnitt mit etwas höheren Erlösen von 123,3 Mio. USD gerechnet.Gemäß geltender US-Gesetze würden Kryptowährungen im Besitz von Unternehmen als immaterielle Vermögenswerte bilanziert. Kursveränderungen gegenüber dem Kaufkurs müssten daher selbst dann mit entsprechenden Zu- oder Abschreibungen berücksichtigt, wenn - wie im Falle von MicroStrategy - kein einziger Coin tatsächlich verkauft woden sei.Salylors Rücktritt als CEO bedeute keineswegs eine Abkehr von der Bitcoin-Strategie des Unternehmens, im Gegenteil: Er könne sich nun voll und ganz darauf konzentrieren, während Le als neuer CEO das fast in Vergessenheit geratene Software-Geschäft ankurbeln könne.An der Börse komme das gut an: Die MicroStrategy-Aktie gewinne am Mittwoch im US-Handel zeitweise rund 15%. Nachdem die "Aktionär"-Empfehlung während der langen Talfahrt der letzten Monate ausgestoppt worden sei, stehe sie derzeit nur auf der Watchlist des Anlegermagazins. Für mutige Anleger mit langem Atem könne sie allerdings eine gute Alternative oder Ergänzung zu einem direkten Bitcoin-Investment an einer Kryptobörse darstellen - stehe diesem in Sachen Volatilität und Risiken jedoch in nichts nach, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2022)Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.