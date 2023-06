Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einst gehyped, komme diese Aktie seit einigen Jahren nicht mehr vom Fleck. Im ersten Corona-Jahr habe sie sich noch im Wert verzehnfacht, dann beinahe alle Gewinne wieder abgegeben. Die Rede sei vom Papier von MicroStrategy. "Schuld" an der Kursentwicklung: Die enormen Bitcoin-Bestände der Firma. Entsprechend wenig verwunderlich sei in diesem Zusammenhang, dass die Klagen der SEC gegen die Krypto-Plattformen Binance und Coinbase auch den Kurs von MicroStrategy belastet hätten. Doch damit solle jetzt Schluss sein.Noch am Montag sei die Aktie von MicroStrategy einer der großen Verlierer an der Wall Street gewesen. Jetzt erhole sie sich schwungvoll. Grund dafür: eine Partnerschaft mit Microsoft. Mit einem Kursplus von zeitweise über 10 Prozent sei der Kursrutsch vom Vortag wieder mehr als ausgeglichen worden. Die hohen Vortagesverluste seien damit begründet worden, dass der Business-Software-Konzern einen riesigen Bitcoin-Schatz hüte. Dabei habe eine Klage gegen die Krypto-Plattform Binance für Aufregung gesorgt, die heutige Meldung über eine Klage der SEC gegen Coinbase sei da schon ohne Wirkung geblieben.Analyst Mark Palmer von der Berenberg Bank habe aber am Dienstag positiv auf eine vermeldete mehrjährige Partnerschaft mit Microsoft verwiesen, die von großer Bedeutung sei. Demnach sollten Teile der Microsoft-Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) in die Analytiksoftware von MicroStrategy integriert werden. Dank der Partnerschaft werde das Unternehmen sein Angebot an KI-gestützten Angeboten erweitern und so dazu beitragen, dass mit der Aktie nicht nur auf Bitcoin gesetzt werden könnte, sondern auch auf das Megathema KI.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link