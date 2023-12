Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (27.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) unter die Lupe.Trotz einer Konsolidierung in den letzten Tagen könnte Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) bald die Marke von 50.000 Dollar in Angriff nehmen. Denn Anfang Januar werde die SEC entscheiden, ob der Spot-Bitcoin-ETF von ARK zugelassen werde oder nicht. MicroStrategy-Gründer Michael Saylor scheine optimistisch zu sein und habe erneut Bitcoin gekauft.Saylor habe am frühen Mittwochnachmittag bekannt gegeben, dass MicroStrategy weitere 14.620 Bitcoin im Wert von rund 615,7 Mio. Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 42.110 Dollar pro Bitcoin gekauft habe.Damit halte das Unternehmen nun 189.150 Bitcoin im Wert von derzeit rund 5,9 Mrd. Dollar, welche es zu durchschnittlich 31.169 Dollar gekauft habe.Die Chancen stünden sehr gut, dass der Spot-Bitcoin-ETF von ARK genehmigt werde und daraufhin auch andere ETFs zugelassen würden. Die folgenden Kapitalflüsse in die Kryptowährung dürften sie in Richtung 50.000-Dollar-Marke pushen und damit auch MicroStrategy weiter anziehen lassen.DER AKTIONÄR bleibt sowohl für den Bitcoin als auch die Saylor-Aktie bullish, so Michael Diertl. (Analyse vom 27.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link