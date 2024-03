Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

1.291,50 EUR -6,95% (19.03.2024, 20:13)



NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

1.419,5914 USD -5,53% (19.03.2024, 19:58)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie:

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MIGA



NASDAQ-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Enterprise Software-Plattformen für Anwendungen in den Segmenten Business Intelligence (BI), Mobile Intelligence und Social Intelligence. (19.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Softwarekonzern MicroStrategy habe am Dienstag den zweiten großen Bitcoin-Kauf in etwas mehr als einer Woche bekannt gegeben. Durch den jüngsten Zukauf knacke das Unternehmen eine beeindruckende Marke, doch Begeisterung komme am Markt deshalb nicht auf, ganz im Gegenteil: Die Aktie sei stark unter Druck.Wie aus Dokumenten an die US-Wertpapieraufsicht SEC und einer Nachricht von Executive Chairman Michael Saylor bei X hervorgehe, habe MicroStrategy zwischen 11. und 18. März weitere 9.245 Bitcoin im Gesamtwert von 623 Millionen Dollar gekauft. Im Schnitt habe das Unternehmen dabei 67.282 Dollar pro Bitcoin bezahlt - also zumindest nicht auf dem Rekordhoch aus der Vorwoche gekauft.Finanziert habe MicroStrategy den neuerlichen Bitcoin-Kauf durch die Emission einer weiteren Wandelanleihe, die erst am Vortag abgeschlossen worden sei und 603,8 Millionen Dollar in die Kasse gespült habe, sowie aus dem Barbestand des Unternehmens. Es sei bereits die zweite Anleiheemission und der zweite große Bitcoin-Kauf in diesem Monat gewesen.Der Bitcoin-Schatz des Konzerns steige dadurch auf 214.246 Bitcoin, für die in Summe 7,53 Milliarden Dollar beziehungsweise durchschnittlich 35.160 Dollar pro Coin bezahlt worden seien. MicroStrategy halte damit nun mehr als ein Prozent der 21 Millionen Bitcoin, die es jemals geben könne.Diese Korrektur beim Bitcoin laste auch schwer auf der MicroStrategy-Aktie, die am Dienstag fast zwölf Prozent verliere. Zuvor habe sie allerdings auch deutlich besser performt als die Digitalwährung. Allein seit Mitte Februar habe sich der Aktienkurs in der Spitze mehr als verdoppelt und zuletzt bereits erste Anzeichen für eine Überhitzung gezeigt."Der Aktionär" habe daher in der Vorwoche geraten, erste Teilgewinne zu realisieren und den Stopp auf 970 Euro nachzuziehen. Solange dieser nicht gerissen wird, sollten investierte Anleger nun jedoch die Füße stillhalten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur MicroStrategy-Aktie. Denn mit dem beeindruckenden Bitcoin-Schatz dürfte MicroStrategy wieder auf der Gewinnerseite stehen, sobald die Rekordjagd der Digitalwährung weitergehe. (Analyse vom 19.03.2024)