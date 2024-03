Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Enterprise Software-Plattformen für Anwendungen in den Segmenten Business Intelligence (BI), Mobile Intelligence und Social Intelligence. (20.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) unter die Lupe."Was hoch steigt, kann auch tief fallen" - diese Weisheit hätten Investoren von MicroStrategy in den vergangenen Tagen am eigenen Leib erlebt. Auf eine sensationelle Rally sei zuletzt eine heftiger Crash gefolgt. Allein in den vergangenen zwei Tagen sei der Kurs zeitweise um rund 20 Prozent abgesackt. Und jetzt?MicroStrategy verfüge über riesige Bitcoin-Bestände und habe daher kräftig von dessen Rekordjagd in den letzten Wochen profitiert. Die MicroStrategy-Aktie habe dabei sogar noch deutlich besser performt als die Digitalwährung selbst: Während der Bitcoin seit Ende Januar in der Spitze "nur" rund 90 Prozent zugelegt habe, habe sich das Papier des Software-Konzerns im selben Zeitraum sogar etwa vervierfacht.Im Umkehrschluss habe der Rücksetzer des Bitcoin von seinem Rekordhoch am letzten Donnerstag zuletzt allerdings auch überdurchschnittlich stark bei MicroStrategy ins Kontor geschlagen. Ausgehend vom 24-Jahres-Hoch am letzten Freitag bei 1.815 Dollar sei der Kurs innerhalb weniger Tage fast wieder um ein Drittel gefallen.Daran habe auch ein weiterer Bitcoin-Kauf, den MicroStrategy am Dienstag bekannt gegeben habe, nichts ändern können. Mit 214.246 Einheiten halte der Software-Konzern nun mehr als ein Prozent aller Bitcoin, die es jemals geben könne - und dürfte damit auch in Zukunft sehr stark mit der Digitalwährung korrelieren.Für Aufsehen sorge dabei auch ein Kommentar der Investmentbank TD Cowen. Analyst Lance Vitanza habe darin zwar das "Outperform"-Votum für die MicroStrategy-Aktie bestätigt, gleichwohl aber das Kursziel auf 1.450 Dollar gekappt. Nach dieser Vorgabe wäre der Titel auf dem gegenwärtigen Niveau nahezu fair bewertet. Warum er das Papier dennoch den Kauf empfehle, sei zunächst sein Geheimnis geblieben.Nach dem extrem starken Lauf seit der Erstempfehlung in Ausgabe 13/2023 habe DER AKTIONÄR in der Vorwoche dazu geraten, bei MicroStrategy erste Teilgewinne zu realisieren und den Stopp auf 970 Euro nachzuziehen. Engagierte Anleger sind damit gut gewappnet, auch wenn die Korrektur im Krypto-Sektor noch etwas andauert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Mittel- und langfristig rechne DER AKTIONÄR aber mit einer Fortsetzung der Rekordjagd beim Bitcoin, was auch MicroStrategy neuen Schub geben dürfte. (Analyse vom 20.03.2024)