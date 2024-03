Anlegern, die der Erstempfehlung gefolgt seien, rate DER AKTIONÄR in der neuen Ausgabe (12/2024) angesichts der massiven Kurssteigerung in den letzten Wochen aber dennoch, erste Teilgewinne zu realisieren. Ansonsten: Stopp nachziehen und Gewinne laufen lassen! (Analyse vom 14.03.2024)



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Enterprise Software-Plattformen für Anwendungen in den Segmenten Business Intelligence (BI), Mobile Intelligence und Social Intelligence. (14.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) unter die Lupe.Was sei besser als Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC)? Noch mehr Bitcoin! Nach diesem Motto handle Michael Saylor, Mitgründer und Executive Chairman des Softwarekonzerns MicroStrategy. Bereits seit Sommer 2020 investiere der Bitcoin-Superbulle mit seiner Firma in die Digitalwährung, doch angesichts deren aktueller Rekordjagd gebe er nun richtig Gas.Am gestrigen Mittwoch habe MicroStrategy die Platzierung einer weiteren Wandelanleihe angekündigt, die 500 Mio. Dollar in die Kasse spülen solle. Verwendungszweck: Bitcoin.Es sei bereits die zweite Anleiheemission in weniger als zwei Wochen, denn in der Vorwoche habe MicroStrategy schon einmal 800 Mio. Dollar über eine Wandelanleihe eingesammelt. Das Geld sei aber postwendend für den Kauf von weiteren 12.000 Bitcoin ausgegeben worden. 205.000 Einheiten der digitalen Leitwährung habe der Konzern seither in der Bilanz stehen.Doch auch das reiche Saylor ganz offensichtlich nicht, denn die Jagd nach noch mehr Bitcoin gehe weiter. Zu aktuellen Kursen - der Bitcoin notiere mit rund 73.300 Dollar knapp unter Allzeithoch - könnte er von den 500 Mio. Dollar aus der neuerlichen Anleiheemission rund 6.800 weitere Einheiten kaufen.Zudem liefere sich das Unternehmen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit BlackRock . Das Finanzschwergewicht habe bereits mehr als 200.000 Bitcoin für seinen im Januar zugelassenen Spot-ETF, demn iShares Bitcoin Trust (IBIT), eingesammelt. Das sei mehr als Dreieinhalbmal so viel, wie im selben Zeitraum an neu geschürften Coins in Umlauf gekommen sei.Die hohe Nachfrage nach Bitcoin und die Aussicht auf das bevorstehende Halving im April würden den Kurs kräftig antreiben. Am heutigen Donnerstagmorgen deutscher Zeit habe er nach Daten des Branchenportals "coinmarketcap.com" bei 73.750,07 Dollar einen neues Rekordhoch erreicht und notiere aktuell knapp unterhalb davon.Mit dem enormen Bitcoin-Bestand und den Plänen zum Umbau des Unternehmens zu einer "Bitcoin-Entwicklungsfirma" profitiere davon auch MicroStrategy. Die Aktie steige dabei aber noch stärker als die Digitalwährung selbst. Allein seit Jahresanfang sei der Aktienkurs bereits um rund 180 Prozent geklettert - während der Bitcoin trotz neuer Höchststände wie am Fließband "nur" 75 Prozent zugelegt habe.Seit der AKTIONÄR-Empfehlung in Ausgabe 13/2023 vor rund einem Jahr zu 255,65 Euro habe die MicroStrategy-Aktie sogar bereits 555 Prozent an Wert gewonnen. Gehe die Rally beim Bitcoin weiter, dann dürfte es auch für die Aktie weiter aufwärts gehen.