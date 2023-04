Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (05.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Business-Software-Konzern MicroStrategy habe am Mittwoch den Kauf weiterer Bitcoins bekannt gegeben. Der Bitcoin-Schatz sei dadurch inzwischen auf 140.000 Einheiten angewachsen. Da der Einstand zuletzt sukzessive verbilligt worden sei, nähere sich die Position nun wieder dem Break-even.Wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Dokument an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgehe, hätten MicroStrategy und Tochtergesellschaften zwischen dem 24. März und dem 4. April weitere 1.056 Bitcoins erworben. Dafür habe das Unternehmen insgesamt rund 29,3 Millionen Dollar beziehungsweise durchschnittlich 28.016 Dollar pro Bitcoin bezahlt - und zwar in bar.Zum Stichtag 4. April 2023 habe das Unternehmen einschließlich seiner Tochtergesellschaften in Summe rund 140.000 Einheiten der Digitalwährung besessen. Dafür habe MicroStrategy insgesamt 4,17 Milliarden Dollar bezahlt. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Coin - einschließlich Gebühren und sonstiger Aufwendungen - werde mit 29.803 Dollar beziffert.Zu aktuellen Kursen um 28.200 Dollar sei die riesige Bitcoin-Position rund 3,95 Milliarden Dollar wert und nähere sich damit wieder der Gewinnzone. Sie mache zudem rund 64 Prozent des aktuellen Unternehmenswerts von MicroStrategy in Höhe von 6,20 Milliarden Dollar aus.Die Aktie korreliere daher nicht nur stark mit der Entwicklung des Bitcoins, sondern wirke bisweilen sogar wie ein Hebel: Während die digitale Leitwährung seit Jahresbeginn rund 70 Prozent zugelegt habe, habe sich der Aktienkurs bereits mehr als verdoppelt.Sollte die jüngste Erholung am Kryptomarkt jedoch in einen neuen Bullenmarkt münden, würde MicroStrategy zu den großen Profiteuren zählen.Unter dieser Prämisse und mit Blick auf den deutlichen Abstand zu alten Hochs sieht "Der Aktionär" bei MicroStrategy noch reichlich Luft nach oben und hat die Aktie Ende März wieder als spekulative Wette in die Empfehlungsliste aufgenommen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Dem Bitcoin selbst liefere der Nachkauf am Mittwoch indes keine neuen Impulse. Nach dem starken Jahresstart tendiere der Kurs im Bereich von 28.000 Dollar seitwärts. (Analyse vom 05.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.