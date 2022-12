Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.MicroStrategy habe die anhaltende Kursschwäche des Bitcoins in den vergangenen Wochen erneut zum Nachkauf genutzt, aber erstmals auch Coins verkauft. Gerüchte, wonach das Unternehmen die enormen Bitcoin-Bestände wegen der Marktturbulenzen infolge der FTX-Pleite komplett liquidieren könnte, hätten sich trotzdem als stark übertrieben erwiesen.Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC am heutigen Mittwoch hervorgehe, habe die 100-prozentige MicroStrategy-Tochter MacroStrategy zwischen 1. November und 21. Dezember zunächst rund 2.395 Bitcoins im Gesamtwert von rund 42,8 Millionen Dollar in bar gekauft. Einschließlich Gebühren und weiteren Ausgaben seien dabei rund 17.871 Dollar pro Bitcoin bezahlt worden.Am 22. Dezember seien dann rund 709 Bitcoins aus dem Bestand der Firma verkauft und dabei ein Erlös von 11,8 Millionen Dollar erzielt worden. Die aus dem Verkauf resultierenden Kapitalverluste sollten jedoch unter Nutzung geltender US-Einkommenssteuergesetze mit früheren Gewinnen verrechnet werden, was zu einem Steuervorteil führen könne, habe es in der Mitteilung weiter geheißen.Am 24.Dezember seien schließlich weitere 810 Bitcoins für insgesamt rund 13,6 Millionen Dollar in bar gekauft worden. Einschließlich Gebühren und weiteren Ausgaben habe MicroStrategy dabei rund 16.845 Dollar pro Bitcoin bezahlt.Unter dem Strich sei der Bitcoin-Bestand des Unternehmens damit weiter angewachsen. Zum Stichtag am 27. Dezember hätten rund 132.500 Bitcoins in der Bilanz gestanden - etwa 2.500 mehr als bei der letzten Mitteilung zum 31. Oktober. Insgesamt habe MicroStrategy für den Bitcoin-Schatz rund 4,03 Milliarden Dollar bezahlt, was einen durchschnittlichen Kaufkurs von rund 30.397 Dollar pro Bitcoin ergebe.Bei den Anlegern sorge das am Mittwoch allerdings für gemischte Gefühle: Nach anfänglichen Gewinnen sei die MicroStrategy-Aktie im frühen US-Handel zeitweise um mehr als vier Prozent abgerutscht und arbeite zur Stunde an einer Stabilisierung. Die Aktie stehe nach der Talfahrt der vergangenen Monate aber ohnehin nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär".Der Bitcoin habe indes kaum auf die Meldung reagiert. Er verzeichnet am Mittwoch - ebenso wie die meisten Altcoins - moderate Verluste und stabilisiert sich damit auf vergleichsweise niedrigem Niveau, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.