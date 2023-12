NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

555,80 USD -7,27% (11.12.2023, 22:00)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie:

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MIGA



NASDAQ-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (12.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von BTIG:Die Analysten von BTIG stufen die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) weiterhin mit "buy" ein.Der Erwerb von 16.000 zusätzlichen Bitcoins durch MicroStrategy habe sich als zeitgemäß erwiesen, da die Kryptowährung um fast 20% auf 44.000 US-Dollar gestiegen sei, sodass die gesamten 174.530 Bitcoin-Bestände des Unternehmens einen Wert von 7,7 Milliarden US-Dollar hätten, so BTIG in einer Forschungsnotiz. Das erhöhte Eigenkapital lege weniger Wert auf die ausstehenden Schulden von MicroStrategy in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar zum dritten Quartal, da diese durch Bitcoin in Höhe von 7,7 Milliarden US-Dollar und ein Softwareunternehmen gedeckt seien, das ein bereinigtes EBITDA in Höhe von etwa 90 Millionen US-Dollar erwirtschafte, habe das Unternehmen hinzugefügt.Die Analysten von BTIG stufen die Aktie von MicroStrategy unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 560 auf 690 USD. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:527,00 EUR +2,05% (12.12.2023, 11:37)