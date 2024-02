NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (28.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von Benchmark Company:Die Analysten von Benchmark Company stufen die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "buy" ein.Die Sum-of-the-Parts-Analyse des Unternehmens kombiniere seine Schätzung des Wertes der Bitcoin-Bestände von MicroStrategy zum Jahresende 2025 mit seiner Schätzung des Wertes des Business-Intelligence-Softwaregeschäfts zum Jahresende 2025, so Benchmark Company gegenüber den Anlegern. Der Preis der MicroStrategy-Aktien korreliere stark mit dem Preis von Bitcoin, obwohl die Verwendung von Leverage durch das Unternehmen, um seine Bitcoin-Bestände anzuhäufen, seine Gewinne im Vergleich zu denen, die durch die Kryptowährung realisiert würden, vergrößern könne.Die Analysten von Benchmark Company stufen die Aktie von MicroStrategy mit "buy" und dem Kursziel von 990 USD ein. (Analyse vom 27.02.2024)Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:871,00 EUR +8,52% (28.02.2024, 12:12)