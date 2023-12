Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

522,80 EUR +7,84% (04.12.2023, 20:46)



NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

563,50 USD +6,79% (04.12.2023, 20:33)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie:

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MIGA



NASDAQ-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (04.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beflügelt vom Kurssprung beim Bitcoin gebe auch die Aktie von MicroStrategy zum Start in die neue Woche kräftig Gas. Kein Wunder: Der US-Softwarespezialist besitze so viele Einheiten der Digitalwährung wie kein anderer börsennotierter Konzern und habe erst kurz vor dem jüngsten Ausbruch im großen Stil nachgekauft.Wie das Unternehmen am letzten Donnerstag mitgeteilt habe, seien im Laufe des Novembers weitere 16.130 Bitcoin für insgesamt rund 593 Millionen Dollar gekauft worden. Es sei damit der größte Kauf seit Februar 2021 gewesen, als MicroStrategy 19.452 Bitcoin für etwas mehr als eine Milliarde Dollar gekauft habe.Der Bitcoin-Schatz des Unternehmens sei damit nun auf 174.530 Einheiten angewachsen, für die insgesamt 5,28 Milliarden Dollar beziehungsweise durchschnittlich 30.252 Dollar pro Coin bezahlt worden seien. Nach dem jüngsten Kurssprung notiere der Bitcoin aktuell im Bereich von 41.600 Dollar, wodurch der gesamte Bestand rund 7,26 Milliarden Dollar wert sei. Das wiederum entspreche gut 90 Prozent der aktuellen Market Cap des Konzerns von rund acht Milliarden Dollar.Mit dem jüngsten Nachkauf habe der zur Bitcoin-Holding mutierte Businesssoftwarekonzern wieder einmal gutes Timing bewiesen, denn die Digitalwährung habe am gestrigen Sonntagabend die psychologisch wichtige 40.000er Marke geknackt und anschließend bei 42.108 Dollar den höchsten Stand seit April 2022 markiert.Angetrieben durch Spekulationen auf eine geldpolitische Lockerungen durch die FED, die US-Zulassung von Spot ETFs durch die SEC und den Einstieg neuer, finanzstarker Investoren sowie durch die Vorfreude auf das bevorstehende Halving im nächsten Jahr habe der Bitcoin seit Jahresbeginn damit bereits rund 150 Prozent zugelegt. Die Aktie von MicroStrategy wirke dabei sogar wie ein Hebel auf die Digitalwährung und habe im selben Zeitraum sogar fast 300 Prozent zugelegt.Auch "Der Aktionär" habe mit der Kaufempfehlung für die Aktie von MicroStrategy in Ausgabe 13/23 gute Timing bewiesen. In weniger als neun Monaten habe sich der Kurs seither bereits verdoppelt. Mit Blick auf das starke Momentum beim Bitcoin und frühere Hochs der Aktie dürfte das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht sein.Investierte Anleger lassen daher die Gewinne laufen und ziehen den Stopp nach, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Mutige Neueinsteiger warten kleinere Rücksetzer ab. (Analyse vom 04.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: