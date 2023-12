NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (19.12.2023/ac/a/n)



TD Cowen erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR).TD Cowen sei der Ansicht, dass die kürzlich verabschiedete FASB-Regeländerung eine fundamentale Unterstützung für die jüngste Bitcoin-Rally darstelle, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. MicroStrategy bleibe ein attraktives Vehikel für Investoren, die ein Engagement in Bitcoin suchen würden.TD Cowen hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die MicroStrategy-Aktie bestätigt und das Kursziel von 565 auf 630 USD angehoben. (Analyse vom 18.12.2023)