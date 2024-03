Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Allzeithoch beim Bitcoin sei inzwischen zum Greifen nahe. Das wiederum liefere auch vielen Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Krytomarkt am Montag anhaltenden Rückenwind - allen voran der von MicroStrategy. Kein Wunder, denn der zur Bitcoin-Holding mutiere Softwarekonzern profitiere massiv von der Aufwertung der Digitalwährung.Der Grund: MicroStrategy habe seit 2020 rund 193.000 Einheiten der Digitalwährung angehäuft und besitze damit so viel Bitcoin wie kein anderes börsennotiertes Unternehmen. Mitgründer und Executive Chairman Michael Saylor habe zudem unlängst angekündigt, den eigentlich auf Unternehmenssoftware spezialisierten Konzern sukzessive zur "Bitcoin-Entwicklungsfirma der Welt" umwandeln zu wollen. Seine super-bullishe Einschätzung habe er erst vor dem Wochenende bei einer Branchenkonferenz bekräftigt und einen zehnjährigen "Bitcoin-Goldrausch" prophezeit.Die schier unaufhaltsame Rally des Bitcoin-Kurses in Richtung des bisherigen Allzeithochs komme dabei natürlich auch der Bitcoin-Wette von MicroStrategy zugute. Zu aktuellen Kursen um 66.500 Dollar summiere sich ihr Wert auf rund 12,8 Milliarden Dollar. Bezahlt habe das Unternehmen nach eigenen Angaben dafür in Summe aber "nur" gut sechs Milliarden Dollar.Verdoppelt habe sich unterdessen auch die Aktie von MicroStrategy - und zwar allein seit Jahresanfang. Dazu trage insbesondere der rund 20-prozentige Kurssprung am heutigen Montag bei, der den Kurs bei 1.344,94 Dollar zeitweise auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren katapultiert habe.Dank dem starken Momentum im Chart und den anhaltend positiven Aussichten beim Bitcoin bleiben investierte Anleger bei MicroStrategy dabei und lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Der Stopp sollte allerdings auf 760 Euro nachgezogen werden. Neueinsteiger sollten indes etwaige Rücksetzer abwarten, ehe sie einen Fuß in die Tür stellen. (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.