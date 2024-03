Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

1.731,50 EUR -0,66% (26.03.2024, 14:56)



NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

1.873,44 USD +0,94% (26.03.2024, 14:43)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie:

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MIGA



NASDAQ-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Enterprise Software-Plattformen für Anwendungen in den Segmenten Business Intelligence (BI), Mobile Intelligence und Social Intelligence. (26.03.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktie ist wie ein Hebel auf den Bitcoin - AktiennewsDer Bitcoin steigt wieder über 71.000 USD und macht damit den jüngsten Kurseinbruch vergessen, so die Experten von XTB.Es sei nicht einmal eine Woche her, als die Kryptowährung auf ein Tief bei rund 60.700 USD gefallen sei. Der Kurs habe sich von dem deutlichen Rücksetzer aber in kürzester Zeit erholt. Die hohe Volatilität und der rasante Rebound in den letzten Tagen würden den derzeitigen Hype um Bitcoin verdeutlichen. Die Nachfrage sei in diesen Tagen enorm, was auch an der Einführung der Spot-ETFs liege.In nur sechs Tagen sei der Bitcoin nach seinem jüngsten Korrektur-Tief auf über 71.000 USD gestiegen. Allein im gestrigen Handel sei der Kurs um über 7% nach oben gesprungen. Seit Jahresbeginn habe der Bitcoin insgesamt um mehr als 67% zugelegt. In den letzten zwölf Monaten seien es sogar über 152% gewesen. Im Sog der fulminanten Bitcoin-Rally würden auch die Notierungen von Krypto-Unternehmen anziehen. Dabei steche vor allem die Aktie von MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) heraus.MicroStrategy profitiere von Bitcoin-RallyIm Vergleich: Der Bitcoin habe gestern rund 7% zugelegt, während die MicroStrategy-Aktie um knapp 22% dazu gewonnen habe. Seit Jahresbeginn sei die Kryptowährung um 67% gestiegen, MicroStrategy um 168%. In den letzten zwölf Monaten habe der Coin ein Plus von rund 150% erzielt, die MSTR-Aktie sagenhafte 700%. Während dem Bitcoin noch ein paar Tausend Dollar zu seinem Rekordhoch bei 73.798 USD fehlen würden, habe die Aktie von MicroStrategy im gestrigen Handel bereits ein neues Allzeithoch erreichen können. Die Aktie sei gestern bis auf 1.856,000 USD gestiegen und habe damit die Bestmarke vom 15. März überwunden. Am Dienstag würden sich vorbörsliche weitere Kursgewinne andeuten.Am Anfang des Jahres seien noch Zweifel aufgekommen, ob sich die Aktie nach dem enormen Anstieg nochmal verdoppeln könne. Doch zwei Monate später sei klar gewesen: Ja, sie könne. Jetzt, wo die Aufwärtsbewegung nochmal an Dynamik gewinne, stelle sich wieder die gleiche Frage. Die Antwort auf die Frage hänge im Wesentlichen vom Bitcoin ab, da die Entwicklung der Aktie an den Bitcoin-Kurs gekoppelt sei - allerdings mit einer Art Hebel-Funktion. Gehe also die Bitcoin-Rally weiter, könnte die MicroStrategy-Aktie überproportional profitieren. Im Tageschart sei zu sehen, dass der Aktienkurs im gestrigen Handel die 127,2-Fibo-Extension bei 1.832,11 USD erreicht habe. Setze sich die Rally darüber fort, dann rücke als nächstes das 161,8-Ziel bei 1.996,09 USD ins Visier. (News vom 26.03.2024)