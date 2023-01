Gleichzeitig seien die Erwartungen für die US-Inflation in zwölf Monaten auf 4,0 Prozent gesunken. Das sei der niedrigste Wert seit April 2021.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe bereits mit der Eröffnung des Handels an der Wall Street den Gang nach vorne angetreten. Seit den Daten der Universität Michigan gehe es Pünktchen für Pünktchen nach oben. Das Tageshoch liege bei 15.129 und könnte am Freitag durchaus noch erreicht werden.



Nach einem Anstieg von 1.200 Punkten in diesem Jahr und von 3.100 Zählern seit Oktober steige zweifelsohne das Risiko von Gewinnmitnahmen. Außerdem würden manche Indikatoren eine Überkauftheit im Markt andeuten.



Allerdings dürften viele Investoren noch unterinvestiert sein und bei steigenden Kursen gezwungen werden, in Aktien zu gehen. Der nächste charttechnische Widerstand warte erst bei 15.800.



Im Moment heiße das Motto: "Die Hausse nährt die Hausse." Der Aufschwung werde nicht ewig halten, doch aktuell gebe es keinen Grund, seine Long-Positionen zu verkaufen. (13.01.2023/ac/a/m)





