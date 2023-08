L&S-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,4368 EUR +2,68% (28.08.2023, 17:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,4168 CHF +2,36% (28.08.2023, 17:31)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Sein Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten. Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleißteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt.



Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV-Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. (28.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Meyer Burger Technology AG (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Triste Zahlen für die Sonnenbranche: Solar-Importe aus China nach Europa seien im Juli um 37 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar geschrumpft. Wegen des großen Angebotes und der gestiegenen Modullager würden daher die Preise auf ein Rekordtief von 16 Dollarcent pro Watt fallen. Bloomberg BNEF erwarte weiteren Preisdruck auf Preise von 14,5 Cent bis Ende des Jahres, während (nur) die besten Modulhersteller die Herstellungskosten auf bis zu 13,5 Dollar drücken könnten. Daher würden wohl die Margen dünn bleiben, weswegen Aktien von Playern wie Canadian Solar und JinkoSolar ( ISIN US47759T1007 WKN A0Q87R ) im Abwärtstrend seien.Meyer Burger-CEO, Gunter Erfurt, wolle mit einer Premiumstrategie und starken Partnern den Kampf aufnehmen. Zuletzt habe er sich dabei auf den US-Markt fokussiert, der von hohen staatlichen Förderungen getragen werde. Er habe nun auf Twitter gefordert: "(Auch) Die europäische Solarindustrie muss sofort gestärkt und geschützt werden gegen unfairen Wettbewerb."Solarexperte Chris Rathke, der viele Jahre gute Performance mit dem LSF Fonds erzielt habe, kontere: "Die (närrische) deutsche Regierung hat lange Jahre ihre lokale Solarindustrie mit Förderungen geduscht. Sie haben (naiv) geglaubt, damit eine Dominanz in der boomenden Solarindustrie zu erreichen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meyer Burger-Aktie: