LT Lang &Schwarz-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,521 EUR -0,29% (20.12.2022, 14:37)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MYBUF



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.



Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). (20.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) unter die Lupe.Solar-Hot-Stocks seien die Überflieger des Jahres 2022 gewesen. Eine neue Studie zeige, dass die Wachstumschancen der Unternehmen bis 2030 hoch bleiben würden. "2022 hat Solarkraft in Europa das erste Mal ihr wahres Potential gezeigt", so Solar Power Europe. Die hohen Energiepreise und der Ukraine-Krieg hätten für Rückenwind gesorgt und zudem seien die Corona-Beschränkungen gewichen. Satte 41,4 GW neuer Photovoltaik-Kapazität seien daher 2022 in der EU installiert worden - ein Wachstum von 47%. Wie gehe es 2023 weiter? Der neuen Studie zufolge rasant.Auch der Zeitraum 2023 bis 2026 könne anhaltende, zweistellige Wachstumsraten aufweisen. Hohe Strompreise und Förderungen könnten im nächsten Jahr ein Wachstum des Sektors von 29% auslösen. Kontakte aus der Solarbranche würden dem "Aktionär" sagen, dass in Deutschland sogar "Vollgas" mit einem 50%-igen Plus möglich sei.Einige Hürden zu überwinden habe noch Meyer Burger - Ziel sei eine Produktion von Modulen in Deutschland aufzubauen. Zudem würden neue Solardachziegel überzeugen. Und damit nicht genug: Meyer Burger schließe nun eine neue Partnerschaft zur Entwicklung von Hochleistungs-Solarmodulen mit Perowskit-Technologie ab. Ziel der Kooperation mit Partnern wie Fraunhofer sei die industrielle Fertigung von Zellen mit Wirkungsgraden von mehr als 30%, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.12.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,5155 CHF -2,74% (20.12.2022, 14:23)