Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:



L&S-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,0888 EUR -36,45% (17.01.2024, 14:36)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,0841 CHF -36,00% (17.01.2024, 14:20)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Sein Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten. Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleißteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt.



Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV-Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. (17.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Meyer Burger Technology AG (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Schweizer Solarausrüster Meyer Burger habe sich im Kursverlauf abgezeichnet, dass einiges im Argen liege. Am Mittwoch gebe es den Beweis: Angesichts "unhaltbarer Verluste" bei der Fertigung von Solarmodulen im sächsischen Freiberg solle das Werk geschlossen werden. Die Aktie breche zeitweise um 47 Prozent ein.Meyer Burger bereite die Schließung der Modulproduktion in Deutschland vor. Falls die Politik keine Maßnahmen ergreife, um faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, wolle das Unternehmen damit den aktuellen Verlusten entgegenwirken, habe Meyer Burger am Mittwoch mitgeteilt.Die Zellproduktion in Deutschland werde aber weitergeführt, um den Hochlauf der Modulproduktion in den USA zu unterstützen. Auch der Maschinenbau sowie die Entwicklungsstandorte in der Schweiz und Deutschland seien von den Maßnahmen nicht betroffen, habe es geheißen.Für 2023 rechne Meyer Burger bei einem Umsatz von 135 Millionen Franken mit einem operativen Verlust (EBITDA) von mindestens 126 Millionen Franken. Grund für das schlechte Ergebnis sei Marktverzerrung in Europa, so das Unternehmen in seiner Mitteilung.Das Schweizer Unternehmen leide nach eigenen Angaben unter dem starken Anstieg der chinesischen Überkapazitäten sowie den Handelsbeschränkungen durch Indien und die USA. Jefferies habe kommentiert, dass nach monatelanger Verzögerung von Stützungsmaßnahmen durch die EU oder Deutschland das "Worst-Case-Szenario" der Analysten bevorstehe.Nachdem es bereits in der Vergangenheit schlecht um die Meyer Burger Aktie gestanden habe, sei die heutige Nachricht so etwas wie der letzte Nagel im Sarg gewesen.Anleger machen am besten einen großen Bogen um die Aktie, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zu Meyer Burger in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2024)