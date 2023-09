L&S-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,3902 EUR -3,18% (12.09.2023, 11:48)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,374 CHF +0,21% (12.09.2023, 11:33)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Sein Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten. Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleißteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt.



Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV-Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. (12.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Meyer Burger Technology AG (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) unter die Lupe.Der Branchenverband SolarPower Europe schlage Alarm. Viele Hersteller seien auf dem falschen Fuß erwischt worden - die Regierung müsse eingreifen und der in Not geratenen Branche helfen.Der rasche Verfall von Solarmodulpreisen freue die Umwelt und Endkunden, sei aber ein ernstes Problem für einige Solarfirmen. SolarPower Europe spreche nun von einer "extrem schwierigen Situation für europäische Solarmodulhersteller." Diese hätten ermutigt von breiter politischer Rückendeckung ihre Kapazitäten enorm ausgebaut, stünden nun allerdings im Regen. "Wir haben bereits die Insolvenz des Ingot-Herstellers Norwegian Crystals am 21. August beobachtet", stehe etwa im Executive Summary. Würde nicht schnell reagiert, werde das Ziel einer unabhängigen heimischen Solarindustrie immer schwerer zu erreichen. Zwar wachse die weltweite Nachfrage nach der Sonnenenergie stark weiter, doch noch rascher würden Solarfabriken aus dem Boden gestampft. Nicht nur in China seien die Kapazitäten zu hoch, alleine Europa würden 2023 satte 35 GW neue Modullinien hinzugefügt - ein Plus von 35% gegenüber dem Vorjahr.Das Geschäft sei schwer planbar. Erst hätten die Sanktionspolitik und das Abschalten C02-neutraler Kernkraftwerke für stark steigende Strompreise gesorgt, doch anschließend sei die zuvor enorme Endkundennachfrage nach einem Strompreisdeckel und der Rezession in Deutschland wieder zurückgegangen. Die Forderung des Branchenverbandes: Der Staat könnte Module aus vollen Lagern aufkaufen und für neue Förderungen sorgen. Betroffen seien, wie auch China-Hersteller wie JinkoSolar. Meyer Burger suche zwar sein Heil in den USA, sei aber auch neu zu bewerten. Inverter-Hersteller wie SMA Solar sind weniger vom Modulüberhang betroffen, jedoch auch gerade in der Konsolidierung, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.09.2023) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meyer Burger-Aktie: