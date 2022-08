LT Lang &Schwarz-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,62 EUR +1,64% (17.08.2022, 17:31)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MYBUF



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.



Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). (14.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) unter die Lupe.Meyer Burger wolle die Dominanz von asiatischen Solarherstellern brechen und erhalte dafür nun Rückenwind in den USA. CEO Dr. Gunter Erfurt twittere nun, "man freue sich", das die USA den "Solarturbo zünden". Mit der Produktionshalle in Goodyear habe Meyer Burger Chancen, von der Förderung lokaler Produktion zu profitieren.Dr. Erfurt habe dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" im Teams-Videocall gesagt, dass auch in den USA die Chance auf Partner vorhanden sei, was seit den positiven Fördernews in Übersee wohl aktuell sei wie nie: "Das Interesse für strategische Partnerschaften ist hoch - wir reden nicht nur mit einer großen Adresse und nicht nur in den USA. Die Idee ist, dass sich Firmen, die an hohen Modulvolumen und guter Planbarkeit interessiert sind, an einem zusätzlichen Kapazitätsausbau beteiligen. Wir haben hier spannende Gedanken und gute Ideen."Chance sei, dass "Made in USA" geschätzt werde: "In den USA ist man rigoroser mit dem Thema Zwangsarbeit in China und ESG, was auch in Europa einsetzt. Unternehmen im Energiebereich wollen gesicherten Zugriff auf PV-Produkte, das auch immer verfügbar ist, was ein großes Thema ist."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,572 CHF -1,80% (12.08.2022, 17:31)